Bir 12 Eylül uygulaması daha geri döndü

Şimdi Bu akşam yayınlanan yeni KHK ile 36 yıl sonra bu madde tekrar diriltildi . Hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, “yurda dön” ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek.
İNSAN HAKLARINA AYKIRI
Vatandaşlıktan çıkarma tartışmasını ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmiş o dönemde bir çok gerçek hukukçu buna karşı çıkmıştı.
Vatandaşlıktan çıkarma tartışmasını yorumlayan eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Yücel Sayman vatandaşlıktan çıkarma tartışmasının hukuki değil siyasi bir tartışma olduğunu belirterek, “Hiç kimseyi kendi rızası dışında vatandaşlıktan mahrum bırakamazsınız. Vatandaşlığın kaybettirilmesi, ek bir ceza olarak kullanılamaz. Bu Anayasa’mızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde var.” ifadelerini kullanmıştı.
Sayman’ın işaret ettiği hükümlere göre; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1968’de Türkiye’nin de imzasıyla yürürlüğe giren 4 Numaralı protokolünün üçüncü maddesinde “Hiç kimse, tek başına ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin ülkesinden sınır dışı edilemez” ve “Hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz” ifadeleri yer alıyor.
Hukukçu Turgut Kazan vatandaşlıktan çıkarmanın hukuki hiçbir dayanağının olmayacağını bunun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu belirtmişti.