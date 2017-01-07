Bir 12 Eylül uygulaması daha geri döndü





Şimdi Bu akşam yayınlanan yeni KHK ile 36 yıl sonra bu madde tekrar diriltildi . Hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, “yurda dön” ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek.





İNSAN HAKLARINA AYKIRI





Vatandaşlıktan çıkarma tartışmasını ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmiş o dönemde bir çok gerçek hukukçu buna karşı çıkmıştı.

Vatandaşlıktan çıkarma tartışmasını yorumlayan eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Yücel Sayman vatandaşlıktan çıkarma tartışmasının hukuki değil siyasi bir tartışma olduğunu belirterek, “Hiç kimseyi kendi rızası dışında vatandaşlıktan mahrum bırakamazsınız. Vatandaşlığın kaybettirilmesi, ek bir ceza olarak kullanılamaz. Bu Anayasa’mızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde var.” ifadelerini kullanmıştı.







Sayman’ın işaret ettiği hükümlere göre; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1968’de Türkiye’nin de imzasıyla yürürlüğe giren 4 Numaralı protokolünün üçüncü maddesinde “Hiç kimse, tek başına ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin ülkesinden sınır dışı edilemez” ve “Hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz” ifadeleri yer alıyor.







Hukukçu Turgut Kazan vatandaşlıktan çıkarmanın hukuki hiçbir dayanağının olmayacağını bunun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu belirtmişti.



12 Eylül döneminde 13 Şubat 1981 tarihinde çıkartılan kanun ile 'Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış güvenliği ile iktisadi veya mali güvenliği aleyhine faaliyette bulunanların” Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabileceğine ilişkin hüküm' getirilmişti. Darbe döneminde bu kanuna dayanarak Yılmaz Güney, Şanar Yurdatapan ve Cem Karaca’nın da aralarında yer aldığı 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkartılmıştı.