Samanyolu Haber /Gündem / El Nusra tetikçisinin maillerini suikastten 2 saat sonra kim sildi? /28 Ocak 2017 09:56

El Nusra tetikçisinin maillerini suikastten 2 saat sonra kim sildi?

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ilginç şeyler oluyor. Elçiyi vuran El Nusra tetikçisi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ait elektronik posta hesabındaki mesajların, suikasttan 2 saat 20 dakika sonra silindiği iddia edildi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

El Nusra tetikçisinin maillerini kim sildi?

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, El Nusra üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın kaldığı evlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu incelemeye alındı. Altıntaş'ın Google'ın bir hizmeti olan “Gmail” hesabı kullandığı anlaşıldı. Polis, şifreyi kırarak mail hesabına ulaştı. 

Ancak iddiaya göre Altıntaş'ın mail ve yazışmalarının saldırıdan 2 saat 20 dakika sonra silindiği ve geri dönüşüm kutusunun da boş olduğu tespit edildi. 

Saldırganın ölümünden sonra yazışmaları kimin sildiği merak konusu.

Ancak El Nusra üyesi tetikçinin Nurettin Yıldız başta olmak üzere cihatçılara destek veren bazı isimlerin sohbetlerine gittiği, ev arkadaşının AKP'lilerle yakınlığı ve çeşitli irtibatları ortaya çıkınca AKP paniklemiş ve delil karartma yoluna gitmişti. Maillerin silinmesi olayının arkasında kim olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

4 POLİS BAKAN KORUMASI

Soruşturmayla ilgili bir başka çarpıcı gerçek daha ortaya çıktı.

Cemaatçi yalanı uydurulan Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz sonrası bile Cumhurbaşkanı ve Başbakanın koruma ekibinde yer aldığı 2 ismi 8 kez koruduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 4 polis daha Altıntaş'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

F... üyeliği ile suçlanan 4 polisin de bakan korumalığı yaptığı ortaya çıktı. Polislerden D.S.'nin Çalışma Bakanı Mehmet 1, S.K.'nın ise Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in koruması olduğu ortaya çıktı. B.D. ile O.Ö.'nün de Başbakanlık Koruma Dairesi'nde çalıştığı öğrenildi.

17 Aralık'tan bu yana on binlerce polis ihraç edilip tutuklanırken Karlov'un katiliyle bağlantılı olduğu iddia edilen polislerin hala bakan koruması olması ve sadece adli kontrol uygulanması dikkat çekti.

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