Samanyolu Haber
Trump kritik yasayı onayladı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Trump kritik yasayı onayladı
/
28 Ocak 2017 01:34
Trump kritik yasayı onayladı
ABD Başkanı Donald Trump başkanlık kararnamesini imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.
<< Önceki Haber
Trump kritik yasayı onayladı
Sonraki Haber >>
Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı
Batı Avustralya'daki Perth şehrinde düzenlenen Avustralya Günü töreni sırasında bir uçak, henüz...
Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...
Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde 'Zalimin zulmünü kolaylaştırmak da bir çeşit...
Mehmet Okur referandum kararını açıkladı
Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak...
Zalim'den özür dilenir mi? Bu ibadeti de ihmal etmeyin...
Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde 'Zalimin zulmünü kolaylaştırmak da bir çeşit...
İşte Almanyanın yeni Dışişleri Bakanı
Almanya’da cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, görevi...
Trol yazar övgüler düzerken rezil oldu
Havuzun trol yazarı Bahçeli'yi övdü ama eski paylaşımlarını silmeyi unuttu.
Tavla oynar gibi dış politika olmaz
Samanyoluhaber.com yazarı Tarık Ziya, Diyanet'in Avrupa'da casusluk yaptırdığı imamlardan dış...
Tıpkı 12 Eylül dönemindeki gibi Türkiye referanduma OHAL ile gidecek... Nokta
Türkiye resim değişikliği referandumunu tıpkı 12 eylül dönemimde olduğu...
Türkiye’de Basın Özgürlüğü: Bilinenden Çok Daha Kötü
İsveç merkezli Stockholm Center for Freedom (SCF) adlı sivil toplum kuruluşunun yayınladığı araştırma...
Mehmet Okur referandum kararını açıkladı
Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak...
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden referandum uyarısı
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetleme Komitesi, anayasa referandumunun “korku” ortamı...
Afrikalılar, Erdoğan'ın arkasından öyle şeyler yazdılar ki...
Erdoğan'ın ardından Afrika'da ziyareti hakkında yazılanlar Hizmet hareketi için iftihar, Erdoğan...
Tweet
Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...
Mehmet Okur referandum kararını açıkladı
Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı
Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!
Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..
İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı
MHP'yi karıştıran görüntü
Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama
Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı
Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erdoğan'ın yerini darbecilere Ala söylemiş
Erdoğan rejimi için Acun ve Survivor'un ne görevi var?
Mozambik'te siyasi partiler ayakta
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
01:20:04