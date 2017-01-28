Samanyolu Haber /Dünya / Trump kritik yasayı onayladı /28 Ocak 2017 01:34

Trump kritik yasayı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump kritik yasayı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.
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