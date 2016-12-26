Samanyolu Haber /Gündem / İşte El Nusra tetikçisinin AKP albümü! /26 Aralık 2016 13:13

İşte El Nusra tetikçisinin AKP albümü!

Rus Elçiyi vuran El Nusra tetikçisinin ev arkadaşı Avukat Serkan Özkan’ın ilginç bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Cinayetten sonra hukuk bürosu mühürlenen Özkan'ın ve ortağının Erdoğan'ın yakın çevresi ve bakanlarla çok yakın ilişki içinde olduğu anlaşıldı.

Rus Büyükelçiyi vuran saldırganın yeni görüntüsü çıktı

İşte El Nusra tetikçisinin AKP bağlantıları!

Avukat Serkan Özkan...
Rus Büyükelçiyi suikast sonucu katleden  Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı...
Olaydan sonra gözaltına alındı...
Ortağı olduğu PGS hukuk bürosu da mühürlendi... (Mühürlenen PGS hukuk bürosunun web sayfası: http://www.pgshukuk.com/index.html)
Peki, Serkan Özkan ve Mert Altıntaş'ın yakınlıkları nereden geliyor?
Hürriyet'te çıkan habere göre Altıntaş, polis arkadaşı Sercan evlenip başka bir eve taşındığı için Serkan Özkan ile kalmaya başladı. 

AKP İLE DERİN İLİŞKİLER

Katil Altıntaş'ın ayı evi paylaştığı avukat Serkan Özkan AKP çevrelerine çok yakın bir isim.
Bu yakınlık hem organik hem de ideolojik.
Örneğin Avukat Serkan Özkan'ın ortağı olduğu PGS hukuk bürosunun sahiplerinin Erdoğan'ın söylemleri doğrultusunda 15 Temmuz darbe girişimine karşı yoğun mücadele verdikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda Kırıkkaleliler derneği başkanı olan Serkan  Özkan’ın ortağı Abdullah Polat 15 Temmuz gecesinde neler yaptıklarını bir TV programında anlatmıştı.
Bu idelolojik kısmı...
Organik ilişkiye gelirsek bu resimde, Serkan Özkan’ın ortağı Abdullah Polat'ın Erdoğan’ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile  birlikte poz verdiği görülüyor. 



Abdullah Polat Erdoğan'ın başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile... 

Polat sadece Başdanışman'a yakın değil... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'la da fotoğrafları var.



Polat İçişleri Bakanı Soylu ile birlikte... 



Polat, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile beraber.... 

Bu bilgiler bize ne söylüyor? Nasıl bir ipucu sağlıyor?
Bu ilişkiler, Mert Altıntaş’ın AKP çevresinden biri olduğunu çok açık gösteriyor.

Şimdi soru şu: O polis devlet ile içli dışlı PGS hukuk bürosunun ortağı avukatı nereden nasıl buldu, nasıl arkadaş oldular? Bu yakınlığın, büyükelçi cinayetiyle bir ilgisi var mı?

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