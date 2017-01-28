Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ ve Feyzioğlu'na Almanya'dan zehir zemberek mektup! /28 Ocak 2017 10:12

Bozdağ ve Feyzioğlu'na Almanya'dan zehir zemberek mektup!

Erdoğan rejimi 15 Temmuz'dan sonra cadı avı yaparak binlerce yargıç avukat ve savcıları tutuklamasına Almanya'dan çok güçlü tepki geldi.

Metin Feyzioğlu saraydaki toplantıda OHAL'e böyle destek vermişti

TUTUKLU AVUKAT, SAVCI VE YARGIÇLAR SERBEST BIRAKILSIN

Almanya’da 165 bin avukatı temsil eden Almanya Federal  Barolar Birliği (BRAK) Başkanı Ekkehart Schafer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a açık mektup yazarak Türkiye’dekihukuk suzluklar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Tutuklu avukat ve yargı mensuplarının serbest bırakılması, hukukun üstünlüğüne saygı duyulması istendi.

Tutuklu ve soruşturma altındaki Türk avukatlar hakkında endişelerini dile getiren BRAK Başkanı Schafer, “Meslektaşlarımızın serbestçe görevlerini yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Mektupta 270’den fazla avukatın halen tutulduğu, yüzlerce ile ilgili yakalama kararı bulunduğu, baro başkanlarının tutuklu olduğu, hukuk derneklerinin kapatıldığı, çok sayıda yargıçın tutuklu olduğu dile getirilerek, “hukukun üstünlüğüne saygı duyulması, bu durumun sadece avukatları değil, müvekkilleri ve adil yargılamayı da etkilediği’ vurgulandı. Tedbir alınması tale edildi.

Alman Barolar Birliği açıklamasında, “Aldığımız bilgilere göre270 tane avukatın tutuklu olduğu, bunları içinde çok sayıda baro başkanının olduğu görülmektedir. Trabzon, Siirt,  Konya, Erzurum, Manisa baro başkanlarının bunlardan bazıları. Yine YARSAV, Çağdaş Hukukçular Derneği, Manisa Hukukçular Derneği gibi 29 hukuk derneğinin kapatıldığı ve mallarının kamulaştırıldığı görülüyor. Bu bilgi ve gerçekler bizleri son derece rahatsız ediyor. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok hukukçunun hedef haline getirilmesinden kaygı duyuyoruz.  Bu çerçevede Adalet Bakanlığı’ndan tutuklu avukatların tahliyesi için gerekli tedbirleri almanızı ve bu kişiler hakkında hukukun üstünlüğü prensibi çerçevesinde yürütülmesini, mesleklerini yapabilmeleri için gerekli garantilerin sağlanmasını talep ediyoruz.” denildi.

FEYZİOĞLU OHAL'İ DESTEKLEMİŞTİ

Aslında o mektup aynı zaman Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na.

Feyzioğlu binlerce hakim savcı yüzlerce avukat ve baro başkanı tutuklanırken saraya gitmiş ve Erdoğan'ı alkışlamıştı.

Barolar Birliği şu ana kadar yargı camiasına yönelik cadı avının sona erdirilmesi ve tutuklu binlerce hukukçunun serbest kalması için de hiç bir şey yapmadı. 



Açık mektup ve destek yazılarının tam metni için:
http://www.brak.de/w/files/newsletter_archiv/berlin/2017/170118-letter-to-minister-bozdaaeg-from-president-schaefer.pdf
http://www.brak.de/fuer-journalisten/pressemitteilungen-archiv/2017/presseerklaerung-1-2017/
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