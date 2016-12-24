Samanyolu Haber /Gündem / 'El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız' /24 Aralık 2016 14:24

'El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi.

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Ankara'da MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'ye yönelik açıklamalarda bulunarak, "El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi.

"Gün dargınlık günü değildir, büyük bir aile olduğumuzla övünelim. Kürt kökenli kardeşlerim, gelin tek yumruk olalım" diyen Bahçeli, "Türk Cumhuriyeti düşmeyecek, düşürülmeyecektir" şeklinde konuştu.

'FIRAT KALKANI ZAFERLE TAÇLANDIRILMALIDIR'

"Fırak Kalkanı harekatı zaferle taçlandırılmalıdır" şeklinde konuşan Bahçeli, "IŞİD'in tüm üyeleri son ferdine kadar yok edilmelidir. Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile yaptığı mutabakat ümit vericidir" dedi.

"Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" diyen MHP lideri, Suriye'deki operasyonları savundu.

Türkiye'nin Rusya ve İran'la yaptığı mutabakatta YPG ve PKK'ye dair madde bulunmamasının "oldukça mahsurlu" olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, "Bir yandan FETÖ diğer yandan kanlı ikizi PKK, DAEŞ Türkiye'ye kast etme yarışına girdiler" dedi.

'CHP NEDEN KORKUYOR?'

Yeni anayasaya dair açıklamalar da yapan Bahçeli, başkanlık sistemi için "tartışılan rejim değildir" açıklamasında bulundu.

"Bırakalım Türk milleti hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP neden korkuyor?" şeklinde konuşan Devlet Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu sabah başka, akşam başka. Gitsinler damarlarında PKK kanı akan kendi yöneticilerinin yakalarından tutsunlar. En büyük tehlike, en yakın tehlikedir. Devleti yaşatmak için toplumsal sözleşmeyi yenilemek önümüzdeki hedeflerden birisidir. Fiili buhrana son vermek boynumuzun borcudur, MHP emanetin sahibine gitmekten kaçınmayacaktır. 

(Sol)
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