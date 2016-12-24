Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada muhalifseniz tutuklanmanız an meselesi! /24 Aralık 2016 14:35

Sosyal medyada muhalifseniz tutuklanmanız an meselesi!

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 1656 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bunlardan 1656'sının tutuklandığını 1203'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."

Editörün Notu:

IŞİD'in esir tutulan 2 Türk askerini yakması ve bu görüntüleri sosyal medyada yaymasının ardından AKP medyası olayı görmezden gelirken bu konuda paylaşım ya da yorum yapanlara yönelik "av" başlatıldı. Başta eksisozluk.com sitesi olmak üzere sosyal medyada bu konuda hükümete yönelik eleştiri yapanlar ya da görüntü paylaşanların tespitine yönelik troll ekipleri durmadan çalışıyor.
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