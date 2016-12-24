Samanyolu Haber /Gündem / Aydın Engin’e ölüm tehdidi! /24 Aralık 2016 14:20

Aydın Engin’e ölüm tehdidi!

Türkiye'nin en kıdemli gazetecilerinden Cumhuriyet yazarı Aydın Engin’e iki kez ölümle tehdit edildi.

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10 Cumhuriyet yazarı ve yöneticisinin halen tutuklu olduğu 31 Ekim operasyonunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra yıllardır devam eden polis koruması da kaldırılan Engin'e yöneltilen tehditler için Cumhuriyet Hukuk Bürosu savcılığa başvurdu.

T24'ün aldığı bilgiye göre Aydın Engin'e ölüm tehditleri geçen cumartesi ve pazar günleri peş peşe yapıldı.

17 Aralık Cumartesi günü bir kitapçıdaki söyleşiye katılmak için Anadolu yakasına geçen Aydın Engin, arabasını park ettikten sonra Moda Caddesi'ndeki kitapçıya yürürken önüne çıkan üç gençten biri eliyle “dur” işareti yaptıktan sonra “Güneşe iyi bak son görüşün olacak” dedi. 

Aydın Engin olayın devamını şöyle anlattı: 

“Şaşırdım ve ürktüm. ‘Ne diyorsunuz siz’ gibi bir şeyler mırıldandım. O da tekrarladı ‘Güneşe iyi bak. Son görüşlerin olacak’ dedi.  Hızla yoluma devam ettim. Ardımdan gelmediler.  Oldukları yerde kaldılar mı bilmiyorum, çünkü arkaya bakmadım. Cumartesi günkü olayı fazla önemsemedim. İki üç serserinin sataşması olduğunu düşündüm. Ancak pazar günü öğleden sonra gazetedeki odama gelen bir telefonda biri ‘Günlerin sayılı ib.e’ dedi. Şaşırdım, ‘Efendim’ dedim. O ‘Günlerin sayılı senin dedim ib.e’  diye tekrarladı ve ardından telefonu kapattı."
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