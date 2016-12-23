Samanyolu Haber /Gündem / AKP, medyası ve avaneleri üç maymun oldu /23 Aralık 2016 11:52

AKP, medyası ve avaneleri üç maymun oldu

IŞİD’in El Bab yakınlarında geçen ay kaçırdığı iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü video ve fotoğraflar dehşet uyandırırken, iktidar, TSK ve medya üç maymunu oynuyor.

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IŞİD geçen ay Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna ‘karşılık olarak’ iki askeri kaçırdığını duyurmuş, TSK da iki askerle irtibatın kesildiğini bildirmişti. Örgüt dün gece söz konusu iki askeri yakarak öldürdüğünü ilan edip vahşet dolu bir video ve fotoğraflar yayınladı. IŞİD, Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulundu. Sosyal medyada dolaşıma sokulan başka bir videoda da IŞİD militanlarının TSK’ya ait bir tankı ve çok sayıda mühimmatı ele geçirdiği görülüyordu.

Medya duymazdan geldi

Videonun kısa sürede gündeme oturmasının ardından öncelikle Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal medya sitelerine ‘kısıtlama’ getirildi. Bunu Türkiye medyasının haberi duymazdan gelmesi izledi. Haber kanalları, gazetelerin internet siteleri ya da ajanslar tek satır haber geçmedi. Bugünün gazetelerinde de vahşet videosuna dair bir haber yer almadı.

İktidar sessiz

Videoya ilişkin açıklama beklenen iktidar sessizliğini koruyor. TSK, son resmi açıklamasında ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda 24 IŞİD’linin öldürüldüğünü duyurdu. Ancak iki Türk askerin yakılarak öldürüldüğü öne sürülen videoyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bunun yerine BBC Türkçe’ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.

Türkiye'yi boş hayallerle Ortadoğu bataklığına sokan Erdoğan ve onun iktidarından da şu zamana kadar bir açıklama yapılmış değil. Ülkemizin ve ordumuzun itibarını yerle bir eden yetkililerden kimin hesap soracağı bilinmiyor.

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