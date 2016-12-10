ÖSO, Türk tanklarının desteğiyle El Bab'a girdi

Kısa bir süre sonra IŞİD, ÖSO'nun olduğu alana bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 10 kişi öldü. Kentte şu anda sokak çatışmaları yaşanıyor.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türk askerinin desteğiyle bugün akşam saatlerinde El Bab kentine kuzey ve doğudan giriş yapıldı. Tanklar eşliğinde kente giren ÖSO ve Türk askerleri, IŞİD'in büyük direnişi ile karşılaştı. IŞİD, ÖSO'nun bulunduğu alana bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 10 kişi ölürken, çok sayı da kişi de yaralandı.





GAZİANTEP'TEKİ HASTANEYE KALDIRILDILAR





Yaralananlar Gaziantep'teki hastanelere kaldırılırken, yaralılarının çoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kentte sokak çatışmaları yaşanırken, hastane ile bazı kavşakların IŞİD'in elinden alındığı öğrenildi.



