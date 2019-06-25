“Duyum değil bilgi: Ali Babacan, Erdoğan’dan randevu istedi!”

23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmasının ardından yeni parti iddiaları tekrar yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Gazeteci Deniz Zeyrek, konuya ilişkin olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.







NE TAHMİN NE DE İZLENİM…

Deniz Zeyrek şu ifadeleri kullandı:





“Bunları tahmin ya da izlenim olarak söylemiyorum. Bilgiyle söylüyorum. Bunun altını çiziyorum. Abdullah Gül, Ali Babacan’ı destekliyor. Yeni partide rol almayacak. Ali Babacan genel başkan olacak. Yani Ali Babacan’ın liderliğinde bir parti kurulacak. Abdullah Gül’ü onursal genel başkan gibi göreceğiz. Abdullah Gül’ün son tavsiyelerinden birini duydum. O da şu: AK Parti’yi kuracağımızı zaman rahmetli Erbakan’a ‘başkalarından duymayın, bizden duyun’ diye ziyarette bulunmuştuk, 2001’de. Babacan’a da böyle bir görev tevdi etmişler. Gidin Erdoğan ile görüşün, biz bu partiyi kuracağız bilgisini verin diye. O aşamaya gelinmiş. Benim son 2-3 haftada Ankara’da hareketli gördüğüm alan Babacan’ın parti çalışmalarıydı. Bir yemek olmuştu. Abdullah Gül de Ankara’ya gelmişti. Yeni partinin bütün adamları oradaydı.”





GÜL, DAVUTOĞLU’NA MESAFE KOYDU

Ahmet Davutoğlu ile yolların kısa bir süre önce ayrıldığını ifade eden Zeyrek, “Yani Abdullah Gül, Davutoğlu’na biraz mesafe koydu. Bir güvensizlik var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Bülent Arınç’a ‘buyurun gelin’ diye davette bulunduğu gibi, Davutoğlu’na da bir davette bulunursa Davutoğlu’nun bırakıp gideceğine dair endişeleri vardı. Davutoğlu biraz ipleri kopardı” dedi.





Yeni parti kurucularının, AKP’li milletvekillerinin kendilerine geçmesini istemediklerini de söyleyen Zeyrek, “Ama il yönetimlerinden transferler olabilir. Gidişattan rahatsız olan, bizim kurduğumuz Ak Parti bu değil diyen il yöneticileri, üyeleri yeni partinin il teşkilatlarına geçebilir” ifadelerini kullandı.