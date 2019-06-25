AKP kulislerini karıştıran iddia : '80 vekil AKP'den ayrılacak'

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugün yayımlanan "AKP'li muhaliflerin sabrı taştı... " başlıklı yazısında İstanbul seçimini İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iki ayrı partiye toplam 80 civarında AKP'li vekilin geçeceğini yazdı.İşte Takan'ın yazısının ilgili bölümü:



AKP iç muhalefetinde son durum ne?.. AKP'de milletvekilliği de yapan ve Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdağ, vakit kaybetmeden İstanbul seçimlerinde ağır yenilgi alan AKP'yi eleştirdi. Özdağ, "Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımaları da olacaktır" dedi. Özdağ, seçim sonuçlarına göre İstanbul'dan sonra AKP'nin düşüşünün diğer illerde de devam edeceğini belirterek, Ahmet Davutoğlu'nun sloganı olan "ya yeni hal, ya yeni hal" sözlerini kullandı. Özdağ'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, "Davutoğlu'nun kararlılığının teyidi" olarak yorumlandı. Ali Babacan'ın Ankara'da geçen Cumartesi günü katıldığı bir düğünde, "Önümüzdeki hafta yoğun istişarelere başlayacağız" değerlendirmesi AKP kulislerinde yeni yorumlara yol açtı. İddialar şöyle; "Ahmet Davutoğlu parti kurarsa en az 30-35, Ali Babacan parti kurarsa 40-45 civarında milletvekili AKP'den kopar". Babacancılar, "Eğer Ali bey bir parti kurmazsa, hepimiz Davutoğlu'nun peşine gideriz diyorlar. Anlayacağınız, 23 Haziran'ın ardından 80 civarında milletvekilinin AKP ile yolları ayırabileceği konuşuluyor...