Samanyolu Haber /Gündem / AKP kulislerini karıştıran iddia : '80 vekil AKP'den ayrılacak' /25 Haziran 2019 09:10

AKP kulislerini karıştıran iddia : '80 vekil AKP'den ayrılacak'

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi rekor farkla kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı ifade edilen iki yeni partiye AKP'den 80 civarında vekilin katılacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugün yayımlanan "AKP'li muhaliflerin sabrı taştı... " başlıklı yazısında İstanbul seçimini İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iki ayrı partiye toplam 80 civarında AKP'li vekilin geçeceğini yazdı.İşte Takan'ın yazısının ilgili bölümü:

AKP iç muhalefetinde son durum ne?.. AKP'de milletvekilliği de yapan ve Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdağ, vakit kaybetmeden İstanbul seçimlerinde ağır yenilgi alan AKP'yi eleştirdi. Özdağ, "Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımaları da olacaktır" dedi. Özdağ, seçim sonuçlarına göre İstanbul'dan sonra AKP'nin düşüşünün diğer illerde de devam edeceğini belirterek, Ahmet Davutoğlu'nun sloganı olan "ya yeni hal, ya yeni hal" sözlerini kullandı. Özdağ'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, "Davutoğlu'nun kararlılığının teyidi" olarak yorumlandı. Ali Babacan'ın Ankara'da geçen Cumartesi günü katıldığı bir düğünde, "Önümüzdeki hafta yoğun istişarelere başlayacağız" değerlendirmesi AKP kulislerinde yeni yorumlara yol açtı. İddialar şöyle; "Ahmet Davutoğlu parti kurarsa en az 30-35, Ali Babacan parti kurarsa 40-45 civarında milletvekili AKP'den kopar". Babacancılar, "Eğer Ali bey bir parti kurmazsa, hepimiz Davutoğlu'nun peşine gideriz diyorlar. Anlayacağınız, 23 Haziran'ın ardından 80 civarında milletvekilinin AKP ile yolları ayırabileceği konuşuluyor...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kulislerini karıştıran iddia : '80 vekil AKP'den... Sonraki Haber >>

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:27:12