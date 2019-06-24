Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verilmiş /24 Haziran 2019 10:57

Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verilmiş

Seçim sonuçlarının ardından gözler AKP'li küskün ve muhaliflerin kuracağı partilere çevrildi.

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

Gazeteci Deniz Zeyrek 'tahmin ya da izlenim değil duyduğum bilgiyi paylaşıyorum' diyerek Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kuracaklarını tebliğ etme görevi verildiğini söyledi:

"Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Erdoğan'a yeni parti kuracaklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu. Sebebi ise Arınç gibi saraydan verilecek bir koltukla kendilerini terk edeceği düşüncesiydi"
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