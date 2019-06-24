Ali Babacan yeni parti için harekete geçti

Gazeteci Deniz Zeyrek, yeni parti iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmasının ardından yeni parti iddiaları tekrar yüksek sesle dile getirilmeye başladı.





Gazeteci Deniz Zeyrek, konuya ilişkin olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.





Deniz Zeyrek şu ifadeleri kullandı:





"Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu."