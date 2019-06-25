Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den AKP'ye: Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da gideceksiniz /25 Haziran 2019 10:20

Akşener'den AKP'ye: Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da gideceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'İftiracı İçişleri Bakanı, millete hakaret eden Tarım Bakanı görevden alınmalı. Yandaşlarınız, dalkavuklarınız, borazan medyanız sizi kurtaramaz. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz' dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran seçimlerinin ardından partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sadece Millet İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızın değil Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızın da bu demokrasi destanında büyük katkısı var" diyen Akşener, "İstanbul'a mitil attım diyenler bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Ülkenin Cumhurbaşkanı televizyonda yarım saat teröristbaşının mektubunu şerhetti. Küçük ortak, 'teröristbaşını niye dinlemiyorsunuz' diye açıklama yaptı. Beka dediler takaya binip İmralı'ya gittiler" ifadesini kullandı.

23 Haziran seçiminin mesajının açık olduğunu belirten Akşener, "Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor. Teröristbaşıyla görüşmeler derhal sonlandırılmalı. Yeni bir açılım, saçılım sürecine kesinlikle teşebbüs edilmemeli. İftiracı İçişleri Bakanı, millete hakaret eden Tarım Bakanı görevden alınmalı. Yandaşlarınız, dalkavuklarınız, borazan medyanız sizi kurtaramaz. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz" diye konuştu.
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