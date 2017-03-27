Dursun Özbek ve red verenler ifadeye mi çağrıldı?

AKP'ye yakın Ergenekon'un yayın organı Odatv yazarının iddiasına göre Savcılık, Galatasaray'da ihraç talebinin reddi yönünde oy kullananları araştıracak







Galatasaray'ın hafta sonundaki mali genel kurulunda Hakan Şükür ile Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmeyip yönetim kurulu kararıyla bunun gerçekleştirilmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Odatv yazarı Sami Menteş'in haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i konuyla ilgili ifade vermeye çağırdı. Savcılığın genel kurulda ihraç talebinin reddi yönünde oy kullananları araştıracağı da iddialar arasında.







Menteş, Galatasaray üyesi olan ve tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel’in ihraçlarının kulübün genel kurulunda gündeme gelmediğini belirterek "Hükümet kanadından da bu konuda bir talep gelmedi. Bu durum hem hükümetin, hem de Galatasaray kulübünün Sabuncu'nun ve Gürsel’in masumiyetlerinden şüphe etmedikleri yorumlarına neden oldu" diye yazdı.







Sami Menteş'in Odatv internet sitesinde bugün (27 Mart 2017) yayımlanan 'Dursun Özbek savcılığa çağrıldı' başlıklı yazısında ilgili bölümler şöyle:

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Telefon trafiği bütün gece sürdü



Galatasaray’ın mali genel kurulda aldığı ihraç talebinin reddi kararından sonra, Galatasaray yöneticilerini bakanlık aradı ve kararın düzeltilmesini istedi. Galatasaray yöneticileri ve hükümet arasındaki telefon trafiği bütün gece sürdü.

Kararın ardından kulüp yönetimini haber ajansları ve gazeteler de aramaya başladı. Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihracını görüşmek için olağanüstü toplanma kararı aldı.

Hakan Şükür kulübü aradı

Toplantıda, Galatasaray tüzüğünde yer alan '6 yıl aidat yatırmayan üye ihraç edilir' maddesinin uygulanması formülü bulundu. Hakan Şükür’ün 8, Arif Erdem’in ise 7 yıldır aidat yatırmadığı belirtilerek kulüp üyeliğinden atıldıkları duyuruldu.

Şükür ve Erdem’in ihraç kararının açıklanmasının ardından, üyeliğinin devam etmesini isteyen Hakan Şükür kulübü aradı ve “Borcum ne kadarsa ödemek istiyorum” dedi. Ancak Şükür'e olumsuz yanıt verildi.

Savcılık Başkan Özbek'i çağırdı

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nun aldığı ihraç talebinin reddi kararının ardından bugün Cumhuriyet Başsavcısı harekete geçti ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i ifadeye çağırdı. Savcılığın genel kurulda ihraç talebinin reddi yönünde oy kullananları araştıracağı öğrenildi.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ



