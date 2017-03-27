Mahkemede ilk olarak Samanyolu yayın grubu eski başkanı ve gazeteci Hidayet Karaca ifade verdi.

Karaca, verdiği ifadelerde ve yaptığı konuşmalarda bir çelişki olmadığını belirterek, "Bana örgüt sorulduğu için öyle bir örgütten haberim olmadığını söyledim. Hizmet hareketini bir örgüt olarak görmediğimi söyledim. Hizmet hareketinin, Fethullah Gülen'in ya da oradaki insanların avukatı değilim. Ben Samanyolu Tv'den sorumluyum, gazeteciyim. Hizmet hareketinin eğitim faaliyetlerini, hoşgörü ve diyalog konusunda attığı adımları takdir ettiğimi söyledim. Savcı bana örgüt olarak sorduğu için bilmediğimi söyledim. Hizmet hareketine yönelik bir soru sorulacaksa bunun muhatabı ben değilim. Ben yaptığım fiil ve davranışlardan sorumluyum. Bana televizyonda yaptığım faaliyetlerinden soru sorulursa onlara cevap veririm" diye konuştu.





Mahkeme Başkanı'nın ısrarla sorması üzerine Karaca, "Hizmet hareketini örgüt olarak kabul etmiyorum. Yayın kurumlarının hizmet hareketinin bir şirketi olduğunu kabul etmiyorum. Hizmet hareketini, kanaat önderliğini Fethullah Gülen'in yaptığı, dünyada hoşgörü ve barış mesajları veren bir yapılanma olarak biliyorum. Ben gazeteciyim, eğer kim suçluysa bunun karşılığını görsün ama hiç bir suçu olmayan sadece 'sevdim' diyen 'taktir ettim' diyen insanlar içeri alınıyorsa bunu doğru bulmadığımı her yerde söylerim. Burada da söylerim, Ahirette de söylerim" dedi.

