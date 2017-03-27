4 yıl önce temeli atıldı, 3 yılda bitecekti, tekrar temel atıldı!





Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın temeli atıldı (28.05.2013)



İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı Çukurova Havalimanı'nın temeli Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in katılımıyla atıldı.





Koçoğlu İnşaat tarafından üstlenen ve 357 milyon Euro'ya mal olacak havalimanının 36 ayda tamamlanması bekleniyor. Yap–işlet–devret modeliyle yapılacak havalimanı Türkiye'nin önemli bir lojistik üssü olan Çukurova'nın dünyaya açılan kapısı olacak.















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Çukurova Bölgesel Havalimanı İnşaatının Temeli Atıldı (26.03.2017)







Mersin ve Adana başta olmak üzere bölgeye hizmet vermek amacıyla konvansiyonel boyutlarda yapımı planlanan ve 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının temeli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in katıldığı törenle atıldı.







THY Genel Müdürü yine sahnede!





ABD Başkanı Trump'ın İstanbul dahil 8 şehre yönelik uçak içi "elektronik cihaz" yasağı yokmuş gibi davranıp cihazların güvenle taşınması için yeni bir uygulama başlattık diye reklam etmesinin ardından temeli çürüyen ve tekrar temeli atılan havalimanı için attığı tweet, yine kendisini gülünç duruma düşürdü.













4 yıl önceki haber şöyle: