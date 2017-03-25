Hakan Şükür ve Arif Erdem'e vefa

Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurul toplantısında, başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ibrasından çok Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç edilmemesi kararı konuşuldu.







Kürsüden söz alan deneyimli Galatasaray muhabiri Çetinçalı, hükümete gönderme yaparak, “15 yıldır bu ülkeyi yönetenler her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şabanımız’ın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim sevgili Galatasaraylılar” diye konuştu. Çetinçalı’nın bu sözleri salondan büyük alkış aldı.





Sözlerine devam eden deneyimli gazeteci, “Bu kulüp laik cumhuriyeti savunan insanların çok çok ağırlıkta olduğu bir kulüptür. Kimse Galatasaray’ı 20’li yaşlarda cemaate takıldı diye 2-3 futbolcusu gitti diye Galatasaray’ı suçlayamaz” ifadelerini kullandı.





Oylama sonucu Hakan ve Arif'in kulüpten ihracı reddedildi. O anlarda önce alkış koptu ardından da salon İzmir Marşı'yla inledi.





Hakan Şükür karar sonrası sosyal medyadan teşekkür etti.







