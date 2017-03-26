Samanyolu Haber
Hakan Şükür Galatasaray'dan istifa etti
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Spor
/
Hakan Şükür Galatasaray'dan istifa etti
/
26 Mart 2017 21:19
Hakan Şükür Galatasaray'dan istifa etti
Dünya Kupası'nda attığı golle dünya rekoru kıran Hakan Şükür, Galatasaray Kongre Üyeleri'ne teşekkür ederek istifasını açıkladı. İstifanın ardından da GS yönetimi cebren ve hile ile Hakan Şükür'ü ihraç etti.
Galatasaray'da vefa kazandı; Hakan ve Arif ihraç edilmedi
İşte Hakan Şükür'ün istifa açıklaması.
<< Önceki Haber
Hakan Şükür Galatasaray'dan istifa etti
Sonraki Haber >>
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Hayata mal olmayan, amel ve aksiyona dönüşmeyen...
Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın sözlerindeki değişimi...
Yarım asırlık Orduspor Amatör kümeye düştü
3. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti
Şenol Güneş'e 'maça gelme' dediler
Fransa Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in bu...
Tweet
Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan’a suikast iddiası
Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...
Mısır’da çifte patlama…
Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?
Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti
Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dışarıdaki Gazeteciler, İçeridekiler için yürüdü
Rusya ve İran'dan ortak bildiri
TSK içinde Kemalist Kalkışma soruşturması açılmış....
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
09:35:03