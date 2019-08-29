İmamoğlu’ndan mülteci açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup büyükşehir belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetlisi olarak Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi.

“Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı” ismi altında gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, verimli paylaşımlarda bulunduklarını vurguladı.

İKİ AYDA BİR TOPLANACAKLAR

“Bazı uzmanların da görüşlerini alarak gün boyunca konuştuk, tartıştık.” diyen İmamoğlu, “Bu konuda, iki ayda bir periyodik çalıştay yapma konusunda anlaştık. Bundan sonraki toplantının da ekim aynın son haftasında İzmir'de yapmaya karar verdik.” dedi.



İmamoğlu, çalıştayın akabinde kısa bir değerlendirme yaptı. İmamoğlu; tarım, işsizlik, istihdam, mülteci ve üniversite bursları konusunda verimli paylaşımlarda bulunduklarını belirtti.





İmamoğlu, 2 ayda bir olmak üzere periyodik hale getirilecek çalıştayların ikincisinin, Ekim ayının son haftasında İzmir’de gerçekleştirileceğini belirtti. Mülteci konusuna da değinen İmamoğlu, bu konuda ciddi çalışmalar yapılacağını söyledi.





“İSTANBUL'DAKİ MÜLTECİYİ BAŞKA ŞEHRE YOLLAMAKLA SORUN ÇÖZÜLMEZ”







En önemli konularından birinin mülteci konusu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Türkiye'de gerçekten ciddi boyutlara varan bir mülteci nüfusuna sahibiz. Bu konuda somut adımların sadece İstanbul'daki kayıtsız bir mülteciyi bir başka şehre göndermek değil, mevcutta mültecilerin yaşamsal sorunlarıyla ilgilenmek olmadığı konusunda mutabık kaldık. Ulusal ve uluslararası politikalar geliştirme hususunda yerel yönetimlerin önemi üzerinde durduk ve bu konuya da ciddi çalışmalar oluşturacağız.” dedi.