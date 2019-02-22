Dünya gazetesinde maaş krizi: Genel yayın yönetmeni ayrıldı









Ayrılık süreciyle ilgili Medyatava’ya konuşan Güldağ, gazete yönetimiyle karşılıklı anlaşarak bu kararın alındığını açıkladı.





Güldağ’ın çalışanlarla birlikte yeni bir gazete kuracağı iddia ediliyor. Bir süre önce çalışanların maaşlarının ödenmemesi ile gündeme gelen gazetede işten atmaların yaşanabileceği konuşuluyordu.









İddiaya göre, yakın bir tarihte Dünya gazetesinin büro şefleriyle de yollar ayrılıyor. Hatta bu ayrılıkların yalnızca büro şefleriyle sınırlı kalmayıp, çalışanların büyük bir bölümünün toplu istifasıyla sonuçlanacağı da söylentiler arasında. İddiaya göre çalışanlar, Hakan Güldağ yönetiminde yeni bir ekonomi gazetesi çıkarma hazırlığına başlamış bile...





Ahval, Ekim 2018'de gazetenin yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle basılı yayına son verme kararı aldığını yazmıştı. Dünya'nın internet ortamında yayınını sürdürme kararı aldığı belirtilen haberde, kasım ayında gerçekleşmesi beklenen kapanmanın uzama opsiyonu olabileceği notu düşülmüştü.







