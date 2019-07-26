Dünya gazetesinde yedi aydır maaş yok!

Türkiye'nin tek günlük ekonomi gazetesi Dünya mali darboğazda. Aylardır çalışanlara maaş ödenmiyor.





Bazı çalışanlar elektrik, su ve telefon faturalarını dahi ödeyemiyor. 1,5 senedir devam eden ödeme krizi mayıs ayından bu yana had safhaya ulaştı.





YEDİ AYLIK MAAŞ BİRİKTİ





Yaklaşık üç aydır tek kuruş maaş alamayan Dünya gazetesi çalışanlarının içeride yedi aylık maaşları birikti.





Medyaradar'ın haberine göre gazetedeki krize rağmen genel müdür ve mali işler müdürü gibi yöneticilerin hâlâ gazetenin tahsis ettiği lüks araçlar kullanması ise gazete çalışanlarının sabrını taşırdı.





Gazete çalışanları, “Biz kiramızı ödeyemiyoruz. Ev sahibi evden çıkmamızı istiyor. Faturaları ödeyemez hale geldik. Onlar tatillerinden vazgeçmiyor. Biz 'gazete ayakta kalsın' diye son ana kadar çalışıyoruz. Onlar bizlerle muhatap bile olmuyor." diyor.





İŞ YAVAŞLATMA EYLEMİ YAPACAKLAR





Eyleme hazırlandığı belirtilen gazete çalışanları, “Biz vefa diyoruz. Onlar sefa sürüyor. Eğer buna bir son verilmezse gelecek hafta eyleme geçeceğiz. İlk planda iş yavaşlatma olacak. Sonrasında ise Allah büyük.” ifadelerini kullanıyor.







Dünya gazetesi kriz sebebiyle sayfa sayısın 24'ten 12'ye indirmişti. Hakan Güldağ da yönetim kurulunun tenkisat talepleri karşısında bunalmış ve geçen yıl gazetenin genel yayın yönetmeliğinden istifa etmişti.







