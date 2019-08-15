Doları ne kadar 5.60 TL'de tutabilirler?

Muratoğlu kendisine ait Youtube kanalında 'hükumetin 2019 yılı ortalama dolar hedefi 5.60 olarak, ne pahasına olursa olsun tutmaya çalıştığı nokta' dedi. Dünya karıştı bizde dolar kıpırdamadı! Kamu bankalarının nöbetçi bankacıları satışı kesmedi. Müdahale edilmeyip serbest piyasaya bırakılsa gideceği yer zaten belli. Türkiye, yurt dışında satış ile TL'ye müdahale işlemini büyütürse elindeki döviz rezervini iyice eritir. Fazla dokunmadılar. Amaç doları 5.60 seviyesinde tutmak. Peki başarabilirler mi?

Bir süre için faizi, dövizi hatta bütün verileri baskılayabilirler. Ya sonra? Dünyada ve Türkiye'de göz ardı edemeyeceğimiz riskler var. Sonbahar ayları çok önemli bir test olacak.'' diye konuştu.



