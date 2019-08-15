Türk-İş Başkanı kendisine kızanlara kızdı...

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantının yapıldığı gün Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile konuştuklarını belirterek, "Sayın Bakanım, zammı bakanın açıklaması lazım' dedim. Bakan çıktı, zammı açıkladı, canlı yayın durdu. Bana döndü, 'Bir şey söyleyecek misin?' dedi. 'Benim söyleyecek bir şeyim yok, ne söyleyeyim de ortalığı karıştıracağım.' Laf şu, ben kadrodan geçen taşeronları buraya yazdıramamışım, benim problemim o." dedi.

Atalay şöyle devam etti: "Ben zaten oraya oturmuşum, imza edeceğim. 17 adam imza atmış, herkes benim yanımda, gizli kapaklı bir iş yapmıyorum ki. 'Neyi söyleyeyim' dedim. Onu söylesem kamu sözleşmesi mi bu, taşerondan kadroya geçenlerin sözleşmesi mi bu? Bunun adı kamu sözleşmesi ama ben onu aldığım zaman gündem değişecek. Ben de gayriihtiyari herkesin duyacağı şekilde bunu söyledim. Dediler ki 'Bu ne?' Ben hiçbir şey demedim. Dediğim şu; 'Taşeronu halledemedim, yazdıramadım."





'S-400'Ü GETİRİNLERE DE TEŞEKKÜR EDERİM, ÇÜNKÜ ÜLKENİN S-400'E İHTİYACI VARDI'







Her zaman işçinin çıkarına göre hareket etmeye çalıştıklarını öne süren Atalay, şöyle konuştu:





"Lazım olursa tabii grev de yapacağız ama öyle bir ihtiyaç olmadı ki. Memnun olmayan var tabii ki. 1 milyon 100 bin üyesi olan 4.5 milyonluk bir ailenin başkanıyım. Film çevirme, hata yapma, yanlış yapma hakkım yok. Yaptığım bir yanlışın bedelini siz ödüyorsunuz, emekli ödüyor. Bu sözleşme, emekliye de uygulansın istiyorum. Memura uygulanacak, emekliye de uygulansın. EYT'yi, taşerondan kadroya geçenleri, geçici işçiyi, hayat pahalılığını, Kaz Dağları'nı söylemeye devam edeceğim ama terör örgütünün yaktığı ormanları da söylemeye devam edeceğim. Biz bu ülkede yaşıyoruz, ne bizim yurt dışında evimiz var ne bir yere gidecek yerimiz var. Bugüne kadar başınızı aşağı düşürecek bir şey yapmadım, yarın da yapmam ama bu ülkeye S-400'ü getirenlere de teşekkür ederim, tebrik ederim çünkü bu ülkenin S-400'e ihtiyacı vardı, bunu da söylerim."











NE OLMUŞTU?





Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşmalar açık kalan mikrofona yansımıştı.





