Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu grafiğe dikkat!: Ne zaman yükselse... /15 Ağustos 2019 11:40

Bu grafiğe dikkat!: Ne zaman yükselse...

Kurban Bayramı tatilinde piyasalar kapalı olduğu için Arjantin'de patlak veren kur şokunun Türkiye'ye etkisi sınırlı oldu. Ancak aynı dönemde risk primindeki hızlı artış kur ve faiz cenahında yeni sıçramaların habercisi olabilir. Borsa İstanbul (BİST) tatil sonrası ilk işlem gününe yüzde 2,2 değer kaybederek başladı.

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SAMANYOLUHABER- Türkiye, Kurban Bayramı tatilinde iken risk primi yeniden 400 puanın üzerine çıktı. 

416 puana kadar yükselen kredi temerrüt (iflas) takası (CDS) haziran ayındaki seviyesine ulaştı.

O GRAFİK NE ZAMAN YÜKSELSE...

Türkiye'nin ihraç ettiği bono ve tahviller için ödediği sigorta bedelini gösteren CDS'ler yükselişe geçti. CDS artışı kur ve faiz artışının habercisi olarak yorumlanıyor.

Borsa İstanbul (BİST) tatil sonrası ilk işlem gününe yüzde 2,2 değer kaybederek başladı. Dolar ve euro da yönünü yukarı çevirdi.  

Türkiye'nin CDS'i dün yüzde 4,5 yükselerek 416 puanı gördü. Rusya'nın CDS'i 105,5 iken Almanya'nın CDS'i sadece 10,5,

CDS'te 415 puan en son haziran ayında görülmüştü. CDS'nin yani risk priminin yükselmesi Hazine'nin ve bankaların yurt dışı borçlanma maliyetlerini daha da artıracak. 

ARJANTİN PİYASALARI SARSTI

Arjantin'de ön seçimi Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşmayı gözden geçireceğini söyleyen adayların önde tamamlaması sebebiyle Arjantin Pesosu yüzde 40'tan fazla değer kaybetti. 

Almanya'nın yılın 2'nci çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmesi de küresel ekonomiye dair "kriz" endişelerini artırdı.  
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