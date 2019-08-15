Çözüm sürecinde açılmıştı, kapatılıyor

Kürt meselesinin çözümü için başlatılan müzakere döneminde Mardin Artuklu Üniversitesi’nde kurulan Yaşayan Diller Enstitüsü kapatılıyor.





2009 yılında eğitime başlayan enstitüde sonraki yıllarda Süryanice ve Arapça yüksek lisans dalları açıldı. Zaman içerisinde Kürtçe geri planda kaldı, Arapça popüler hale geldi.





Üniversite senatosu son toplantıda enstitünün kapatılmasına karar verdi.





KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ İLE BAŞLAMIŞTI





Gazete Duvar'ın haberine göre İlk yıllarda Kürt Dili ve Kültürü Anabilim dalı bulunan enstitüye daha sonra Süryani Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü Anabilim Dalları da ilave edildi.





Enstitüde bugüne kadar 70’i tezli, 699’u ise tezsiz yüksek lisans çalışması yapıldı.





Senatoda yapılan "kapatma" oylamasında 17 kabul ve 7 ret oyu çıktı. Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü’nü kapatma kararı Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) gönderildi.





YÖK'ün onaylamasın halinde enstitü kapanacak. 2019-2020 yılı için öğrenci alma duyurusu yapan enstitünün akibeti şimdilik belirsiz.



