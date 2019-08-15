Türkiye'deki kriz yetmiyormuş gibi bir de Arjantin krizi geliyor....

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash, Arjantin'deki krizin Türkiye'ye sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Türkiye piyasasıyla ilgili cesur yorumlarıyla tanınan Ash, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Bu aşamada Arjantin bulaşıcı gibi görünüyor ve bu kez işler kötüye gitse bile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri artırma yetkisinin olmadığını biliyoruz” dedi. Yatırımcıların başta Arjantin olmak üzere oynak bir dönemde bulunan gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının doğru şeyi yapacaklarına güvenip güvenmeyeceklerini sorguladıklarına dikkat çeken Ash, “TCMB onlardan birisi değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi altında faizi düşürebileceğini ancak artıramayacağını biliyoruz” yorumunu yaptı.





Bloomberg Türkiye Bürosu Şefi Mark Bentley de Twitter paylaşımında bayram tatili nedeniyle Türkler dolarlarını bozdurduğu için piyasanın fazla etkilenmemiş olabileceğine dikkat çekerek, “Gelecek hafta belirleyici olacak” ifadesini kullandı.





ÇİN ASKER YIĞIYOR





Bu arada Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş da, Çin'in Hong Kong sınırına asker yığmasıyla ilgili bir haberi paylaşarak, “Arjantin fırtınası ile beraber finans piyasalarını etkileyici başka bir haber” yorumunu yaptı.