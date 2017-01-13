Dolar Terör Örgütü'ne (DTÖ) kimler üye?

Reis-i Cumhur hazretleri ferman buyurdu. "Elinde silahlı ya da doları olan teröristin amacı arasında hiçbir fark yoktur."





Alın size yeni bir örgüt. Dolar Terör Örgütü (DTÖ).





DTÖ'nün sinsi planlarını da deşifre etti Reis-i Cumhur. 'Hepsini sıfırlayın' telefonunda Bilal'e söylediği gibi çok açık konuşmadan, ima yollu anlattı örgütün hedeflerini: "Amaç Türkiye’ye diz çöktürmektir. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar."





Devamında DTÖ'nün elindeki silahların ne kadar tehlikeli olduğuna temas etti: "Silahlı ve bombalı terör eylemleriyle, ekonomik araçları senkronize şekilde kullananlar, aslında kendi varlıklarının üzerine bina ettikleri zemini tahrip ediyorlar."





Böyle bir terör örgütü tespit edildiğine ve Saray'da muhtar meclisinden işareti verildiğine göre yakında operasyonlar başlar. Memleketi batırmak için dehşet verici dolar silahını kullananların ev ve iş yerlerine şafak vakti baskınlar düzenlenir.





İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda DTÖ'nün en önemli silahı olan 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık banknotlar ele geçirilir.





Havuz medyası Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü tahkikatın günden güne derinleştiğini yazıp çizer. Ankara Yenimahalle'den gönderilen matbu haberler, Adli Tıp'ta yapılan ilk incelemelerde örgütün ele başları hakkında ciddi ipuçlarına ulaşıldığı cümlesi ile biter.





DTÖ PİRAMİDİNİN TAVANI





Merkez Bankası, hazine, Borsa İstanbul kapatılır.





Cumhuriyet savcıları DTÖ piramidinin tavanında yer alan Hazine ve Merkez Bankası'nın yöneticilerinin yurt dışına kaçmaması için pasaportlarını iptal ettirir, mal varlıklarına ve banka hesaplarına el koydurur.





Ne olur ne olmaz diye de eş ve çocuklarının pasaportları için Emniyet'in bu hususta ustalaşmış Pasaport Dairesi'ni sahte zayi beyannamesi doldurup imza ettirirler.





Piramit için "tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet" sloganları yazılı, görüntülü, sesli ve dijital mecralarda sık sık tekrar ettirilir.





Merkez Bankası ve Hazine'den doları alıp köşe başlarında piyasa sunan bankalar, katılım bankaları ile döviz büfelerine evvela kayyım tayin edilir. Akabinde kayyım yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolunacaktır.





SADECE TL ALINIP SATILACAK





El konulan binlerce malî kuruluşun emin ellere geçmesi için satış yetkisi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye verilecektir. Yeni sahiplerinin elinde aynı müesseselerin sadece TL alıp satması temin edilecektir.





417 milyar dolar döviz borcu alarak Türkiye'yi DTÖ'nün saldırılarına maruz bırakan reel sektörden de hesap sorulmalı. TL dururken dolar, euro, yen, yuan ve rubleye tenezzül etmek ne demekmiş görsünler!





Böylece DTÖ tamamen çökertilecek, dolar ve euro düşecek. Ekonomik kriz bitecek. Herkes zenginleşecek.





373 dolara 30 gün ter döken asgarî ücretli, ay ortasını getiremeyen memurlar, emekliler TL'ye sahip çıkan Saray'a minnettar kalacak. Etin kilosu 50 liraya, benzinin litresi 6 liraya dayansa da çarşıda pazarda sadece TL alınıp satılacağından moraller tavan yapacak.





DTÖ'NÜN 10 OCAK DARBESİ

DTÖ'nün seçilmiş hükûmeti, dolayısıyla ekonomiyi devirmek için harekete geçtiği 10 Ocak Darbesi'ni araştırmak üzere TBMM'de komisyon kurulması da düşünülebilir. Malumat istenecek isimler tespit edilirken darbe günü ortalıkta görünmeyen ekonomi bakanları ve diğer yetkili zevat ile DTÖ'yü tespit eden Reis-i Cumhur hariç tutulmalı.





24 Ocak 1980 kararlarını alan isimlere kadar mevzudan bîhaber isimler, 'bedava çorba veya çiğ köfte' kampanyaları ile dolara savaş açan kahraman esnaflar komisyona davet edilebilir. Gelip uzun uzun hikâye anlatabilirler. Gelemeyecek kadar ihtiyar ve hasta olanlar suâlleri yazılı cevaplayabilir.





Roma'yı kimin yaktığından bile bahsetseler mahzuru yok. Mavi klasörler tuğla gibi görünsün kâfi. Haber bulmakta zorlanan medyadaki papağanlara da malzeme çıkmış olur.





Beylerbeyi tarafında o gün bir hareketlenme görüp görmediğine dâir Reis-i Cumhur'un eniştesine de bir iki suâl tevcih edilebilir. Sansasyonel bir hava katar tahkikata. Türkiye'de hafızalar iki günlük nasıl olsa. Konuşulur ve unutulur...





TUTUKLANACAKLARIN LİSTESİ DÜNDEN HAZIR





DTÖ soruşturmalarında senelerdir hazırlanan listelerdeki isimler tek tek hapse atılsın. Gazeteci, akademisyen, hâkim, savcı, çaycı, ev hanımı, çiftçi, öğretmen on binlerce kişi derdest edilsin. Amma velakin havalimanı, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri, Avrasya tüneli, otoyol tarifelerini dolar ya da euro üzerinden belirleyen AKP hükûmetine uzanmamalı işin ucu.





Bu ihalelerden aldığı ballı paraların yüzde 20'sini havuza dolduran tanıdık işadamlarına, şirketlerini de ilişilmemeli. Savcılar zinhar böyle bir hataya düşmemeli.





Zira Saray'a yakın isimler müstesna, onların dokunulmazlığı var.





Elinde dolar bulunduranlar ayağını denk alsın. Cezası 15 sene ile ağırlaştırılmış müebbet gibi geniş bir aralıkta gidip geliyor.





YASTIK ALTINDA DOLARI OLAN İHBAR EDENE PARA ÖDÜLÜ





DTÖ'cüleri ihbar eden örgüt üyelerinden gizli tanık olanlar hakkında ceza indirimi olup olmayacağı henüz belli değil. Yastık altında dolar saklayan komşusunu ismini veren hamiyet perver insanlar için de bazı teşvikler söz konusu olabilir. Muhtarlar gerekli fişleme altyapısını kuracaktır.





Saray'da toplanacak ilk Bakanlar Kurulu'nun en hassas gündem maddesi bu olacak. Mevzu bahis olan vatan nihayetinde. Hainler cezasını çekmeli. Acımak yok. Aman dileseler de affedilemez bir suç işlediler. Ağaç kabukları yiyerek yaşasınlar. Dolar alırken düşünselerdi.





DTÖ'yü çökertmek için muhbirlik yapanlara para ödülü bile tahsis edilebilir.





DTÖ ya bitecek ya bitecek!





TARIK ZİYA

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