'AKP'ye katılacağınız doğru mu?'

Bunu söyleyen şahıs daha sonra, ani bir siyasi manevrayla partiye katıldı ve şimdi başbakan yardımcısı koltuğunda...Partiye katılmadan 4 ay kadar önce Ankara’da bu şahısla bir yemekte bir araya gelmiştik.Yemekte şimdi Silivri hapishanesinde olanda vardı.Partiye katılacağınıza dair söylentiler var dediğimde, cevabı şöyle oldu:Ama oldu, şimdi sözcü olarak, Saray’ınrejimini savunmak görevi ona ait...Şu ifade de gazeteci’ya ait:Gerçekten de,nın, yıllarca mağduriyet yaşamış orta sınıfların oyları ile 2002’de iktidara geldiler, ama şimdi nerelere savrulduklarını görüyorsunuz...Cumhuriyet 1923’te kuruldu. Türkiye çok badireler atlattı. Ağır anarşi ve terör dönemleri oldu, çok ağır siyasi bunalım dönemleri yaşandı. Ama hiçbirinde Türkiye bu kadar dibe vurmadı.Türkiye, siyasal tarihinin en dip noktasını gördü bunlar sayesinde...Şimdi Meclis’te,’ni kalıcı hale getirmek için,dedikleri ama aslında başkanlıkla hiç ilgisi olmayan, tamamenne kılıf üretmek için son hamleyi yapıyorlar.Manzaraya bakın... Sanki Saraydaki şahıs Sarayda ebedi kalacak...Sanki, hiç iktidardan düşmeyecekler...Sanki bu keyfi, ucube rejim hiç sona ermeyecek...Bir Afrika ülkesinin devlet başkanı, ülkesindeki okulların kapatılmasını isteyen Saraydaki şahıs için şöyle bir ifade kullanmıştı:Ne kadar doğru bir tesbit...Güç zehirler. Denetlenmeyen güç insanı yoldan çıkarır.2002’da bunlar iktidara geldiğindevardı, şimdi yok...Sonrageldi, 8 yıl kaldı ve gitti....Bunlar hala iktidarda...Şimdigeldi.Bunlar,’tan sonra da kalmanın hesaplarını yapıyorlar şimdiden...Demokrasi, insanlık tarihinde uzun bir sürecin ürünü...Amerika’da başkanların görevini iki dönemle sınırlamak boşuna değil...Sistem hiçbir zaman gücün, tek bir kişinin elinde toplanmasına izin vermiyor.Amerika’da sistemi kuranlar bir şeyi daha düşünmüşler.Bunu tartışmışlar, sonra anti demokratik olacak diye, somut bir gelir sınırlamasından vazgeçmişler. Ama öyle bir sistem kurmuşlar ki, başkanın akçeli işlerde görevini suistimal etmesini engellemişler. Kongre’nin kararı olmadan başkan beş kuruş para harcayamaz.Bir de bize bakın...Sonradan görmelerin, devlet imkanları ile tanışınca nasıl zenginleştiklerine bakın..., üç sene önce bir görüşmemizde şöyle demişti:Sıradan bir milletvekilini bu kadar zenginleştiren bir sistem...Saraydaki şahsın sorgusuz sualsizharcadığı bir sistem...veüreten bir sistem..’ın sponsorluğunu yaptığı bir siyasi sistem...Tükettiler devleti...Tükettiler devletin hazinesini...Tükettiler milletin parasını....Bitti.Hırsızlıklarını gizlemek için,’in malına, mülküne çöküp satma planını geliştirdiler.Ama soygun çok büyük...Yazının başlığına döneyim.Nasıl gidecekler?Ve bu iki özellikleriyle dünya siyaset tarihindeki yerlerini alacaklar.Faruk Mercan