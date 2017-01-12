Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Dolar'ı yasakladı! /12 Ocak 2017 15:34

Erdoğan Dolar'ı yasakladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar toplantısında son günlerdeki döviz hareketliliği ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Elinde silah olan terörist ile döviz, faiz olan teröristin amacı arasında farkı yoktur" dedi.

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Herşey 1 Dolar'ı 'terör' delili saymasıyla başladı!

Türkiye "1 Dolar" efsanesiyle 15 Temmuz sonrası tanıştı.

Hizmet Hareketi'ne karşı başlayan cadı avı kapsamında gözaltına alınan masum insanların evlerinde bulunan "1 Dolar" bir anda gazetelerin manşetlerini süsledi.

"Masonik sembol"den, "şifre" ve "kod adı"na kadar pek çok garip hikaye uyduruldu.

Bir süre sonra 1 Dolar'ın sadece 1 Dolar olduğu ortaya çıktı. Ancak çoktan yüzlerce insan tutuklanmış ya da gözaltına alınmıştı.

DOLAR REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRINCA...

AKP "1 Dolar"la başlayan "terör" suçlamasını bir adım daha öteye taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son muhtarlar toplantısında açık açık cebinde Dolar olanları hedef aldı terörle suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şöyle dedi:

Elinde silahlı ya da doları olan teröristin amacı arasında hiçbir fark yoktur. Amaç Türkiye’ye diz çöktürmektir. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar. Elbette bizim de bir takım sıkıntılarımız vardır.

Ama bunların hiçbiri ülkemizde döviz kurunun bugünkü seviyesine gelmesinin açıklaması değildir. Silahlı ve bombalı terör eylemleriyle, ekonomik araçları senkronize şekilde kullananlar, aslında kendi varlıklarının üzerine bina ettikleri zemini tahrip ediyorlar. Çünkü diğer ülkelere şu gerçeğin farkında, bugün Türkiye’ye yapılan yarın kendilerine de yapılabilir. Döviz üzerinden spekülasyonların derinliğinin olmadığı, kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiğini ortadadır. Milletimiz döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz sonrası başlatılan ilk dalgayı bertaraf etmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum.


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