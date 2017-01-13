İsrail Şam'ı vurdu

Suriye’nin başkenti Şam’deki Mezzeh Askeri Havalimanı’nda patlamalar meydana geldiği kaydedildi. Patlamalara havalimanındaki mühimmat depolarını hedef alan İsrail jetlerinin sebep olduğu belirtildi.





Suriye resmi televizyonu SANA, yoğunluklu olarak Cumhuriyet Muhafız Birliği tarafından kullanılan, büyük askeri öneme sahip havalimanının ilk olarak Şam’ın isyancılar tarafından kontrol edilen bölgelerinden ateşlenen roketlerle hedef alındığını aktardı. SANA, daha sonraki haberinde ise hava saldırısının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini teyit etti. İsrail, saldırıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.



