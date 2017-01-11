Yandaş, doları tutuklatmaya niyetlendi





Dolar ve Euro'daki büyük yükselişi çeşitli komplo teorileriyle tevil etmeye çalışan yandaş gazetecilerin en önemli argümanı ise Türk lirasına karşı küresel saldırı olduğu yönünde.





Abdurrahman Dilipak da bunlardan biri. Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, son olarak Suudi Riyali'nin TL'den ilk defa daha değerli olmasını ve dolardaki önlenemez yükselişi durdurmak için MİT'i göreve çağırdı.





Twitter hesabından ''TL'ye karşı topyekun saldırı var. Suudi riyali TL'yi geçti.. Fitch mevzi almış bekliyor. Bu saldırı karşısında MASAK ne yapıyor, ya da MİT..'' diye yazdı.





MİT'in Dilipak'ın önerisini dikkate alacak olması halinde nasıl bir önlem alabileceği bilinmiyor.









Dövizdeki yükseliş durdurulamıyor. İktidarın en önemli argümanı olan 'ekonomide işler yolunda' söylemininse reel karşılığı bulunmuyor. Dolayısıyla bozulan göstergeler yandaşları panikletmeye yetiyor.