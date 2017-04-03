Diyanet imamları Almanya'da güvenlik incelemesinden kaçıyor

Alman Medyasında yer alan habere göre DİTİB imamları Alman cezaevlerinde görev yapmak için güvenlik incelemesine girmemeleri gerekiyor. Bu incelemeden kaçtıkları için Müslüman tutuklulara hizmet vermiyorlar .Daha önce cezaevinde 117 diyanet imamı görev yaparken bu sayı 12'ye düştü.





Almanya'nın Düsseldorf kentinde yayımlanan Rheinische Post gazetesinin haberine göre Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki cezaevlerinde görev yapan Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamların sayısı ciddi bir düşüş kaydetti. KRV hükümetinin Rheinische Post gazetesine verdiği bilgiye göre 2015 Şubat ayında cezaevinde görev yapan DİTİB imamlarının sayısı 117 iken şu an bu rakam 12'ye geriledi. Buna karşılık cezaevlerinde görev yapan diğer cemaatlerden imamların sayısı 2015 Şubat ayında beş iken, şimdi bu rakamın 26'ya yükseldiği bildirildi.





Güvenlik incelemesi koşulu





Cezaevlerinde görev yapan DİTİB'e bağlı imamların sayısının düşmesinin nedeninin KRV hükümetinin başlattığı güvenlik incelemesi olduğu belirtiliyor. Güvenlik incelemesi DİTİB dışındaki diğer tüm cemaatlerin imamlarına uygulanıyordu. Eyalet Adalet Bakanlığı geçen yıl Eylül ayında DİTİB imamlarını da uygulamaya dahil etmişti. Bu inceleme sırasında söz konusu kişiler hakkında yerel emniyet ve istihbarat örgütlerinden bilgi talep ediliyor. Ancak DİTİB'e bağlı imamların bu koşulu yerine getirmediği ifade edildi.





KRV Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DİTİB imamlarının aslında sadece cuma namazı için cezaevlerine gittiği, Müslüman tutuklu ve hükümlülere manevi destek hizmetinde görev yapmadıkları kaydedildi. Müslüman tutuklulara manevi destek hizmetinin çoğu zaman Hristiyan görevliler tarafından verildiği ifade edildi.





Kutschaty: Top DİTİB'de





Eyalet Adalet Bakanı Thomas Kutschaty Rheinische Post'a yaptığı açıklamada, cezaevlerinde görev yapan herkese yönelik inceleme koşullarının aynı olduğunu belirterek, "Cezaevlerinde görev yapan imamların Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından soruşturulmasına karar verdik. Bunu yerine getirmeyenler artık cezaevine giremiyor" diye konuştu. DİTİB'in kendilerinden bu konuda görüşme talep ettiğini söyleyen Kutschaty, "Yanlış anlamaların ortadan kaldırılacağını ve incelemeye istekliliğin artacağını düşünüyorum. Şimdi artık top DİTİB'de" dedi.

Eylül 2016'da DİTİB'in aylık çocuk dergisinde 'şehitlik' konusundaki çizgi hikaye tepkilere neden olmuştu. Söz konusu çizgi hikayede çocuklara şehitliğin övüldüğü mesajının verildiği eleştirisi dile getirilmişti. Bu gelişmenin ardından Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı DİTİB'le işbirliği yapılarak hayata geçirilen, gençleri Selefilerden koruma amaçlı olarak başlatılan 'Wegweiser" projesini sonlandırma kararı almıştı. Ardından DİTİB’in cezaevlerinde görevlendirdiği din adamlarının soruşturmaya tabi tutulacağı bildirilmişti. Eyalet Başbakanı Hannelore Kraft DİTİB’in Türk devletine ‘yakınlığının’ araştırılması yönünde talimat vermişti.





DİTİB imamlarına 'casusluk' suçlaması

Almanya'da DİTİB'e bağlı bazı imamlar Gülen yapılanması hakkında camilere gelen cemaat üyeleri ya da yaşadıkları bölgelerdeki Gülen sempatizanları hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermekle suçlanıyor. İmamların 28 kişi ve 11 kurum hakkında Ankara'ya bilgi aktardığı belirtiliyor. Listelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emriyle Köln, Düsseldorf ve Münih başkonsoloslukları bölgesinde DİTİB imamları tarafından hazırlandığı ve Ankara’ya iletildiği öne sürülüyor. Alman polisi Şubat ayında iki eyalette dört DİTİB imamının evine delil toplamak amacıyla baskın düzenlemişti.