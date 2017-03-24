Samanyolu Haber /Dünya / Eski imamlarının DİTİB'e açtığı dava başlıyor /24 Mart 2017 14:09

Eski imamlarının DİTİB'e açtığı dava başlıyor

Köln İş Mahkemesi'nde DİTİB'e karşı iki imamın açtığı davanın ilk duruşması yapılıyor. İmamlar, DİTİB'in kendilerini işten çıkarması nedeniyle mahkemeye başvurmuştu.

Eski imamlarının DİTİB'e açtığı dava başlıyor

Köln İş Mahkemesi'nde DİTİB (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) bünyesindeki camilerde görev yaparken işten çıkarılan iki eski imamın DİTİB hakkında açtığı davanın ilk duruşması bugün görülecek. İmamların 15 Temmuz darbe girişiminden tam bir ay sonra 15 Ağustos 2016'da işten çıkarıldığı belirtiliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gülen cemaatine yakın oldukları iddiasıyla işlerine son verilen imamlara Türkiye'ye dönmeleri için baskı yaptığı da iddialar arasında. Konsolosluk tarafından görevlendirilen imamların maaşları da konsolosluk tarafından ödeniyordu.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Almanya'da DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan birçok imamın iş akdinin sonlandırıldığı ifade ediliyor.
Öte yandan Almanya'da DİTİB'e bağlı bazı imamlar da Gülen yapılanması hakkında camilere gelen cemaat üyeleri ya da yaşadıkları bölgelerdeki Gülen taraftarları hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermekle suçlanıyor. Federal Başsavcılık da iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, DİTİB imamlarına yönelik Ankara'dan herhangi bir talimatın söz konusu olamayacağını belirtmiş, DİTİB de Ankara'dan talimat gelmediğini, bazı imamların 'hatalı davranarak' diplomatik temsilciliklere gönderilen talimattan kendilerine görev çıkardıklarını açıklamıştı.
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