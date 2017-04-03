ANALİZ | Erdoğan’ın referandumda oyları süpürecek bir planı mı var?

Erdoğan’ın referandumda oyları süpürecek bir planı mı var?





Erdoğan çok rahat.





30 Mart öncesindeki mitingleri hatırlayın.





Dili de üslubu da çok gergindi.





Tedirgindi.





Fakat 16 Nisan’daki referanduma 2 haftadan az süre kalmışken hiç stres yok üzerinde.





Aynı 15 Temmuz’dan önceki gibi bir ruh hali var sanki.





Planladığı şeylerin tıkır tıkır işlediğini izleme havası…





Şunu bir kez not edelim.





Referandumda yüzde 58’in altında kalacak bir oy oranı kesinlikle Erdoğan için başarısızlık anlamına gelecektir. Zira 2011’deki referandumda bu sonucu elde etmişti. Şimdi 15 Temmuz rüzgarı arkasında, MHP desen AKP’ye iltihak etmiş durumda...





Bir de geçmiş seçimlerde hep “2 kişiden biri beni destekliyor” dedi.





Bu kez ne bu söylem yeterli. Ne de yüzde 58.





Ona en az yüzde 66 lazım.





Yani artık “halkın 3’te 2’si beni destekliyor” söylemine muhtaç.





Aksi bir durum, onun siyaset kariyerine halel getirir...





Peki çıta böyle yükseldiyse neden Erdoğan’da bir gerginlik yok?





Diyeceksiniz ki Avrupa’ya kafa tutuyor.





Doğru.





Bir kadın bakanı Hollanda’da kepaze etmesi oyları zıplatmaya yetmeyebilir...





Sanki Erdoğan’ın bildiği bir şey var. Planladığı bir şey var...





Sanki 16 Nisan’dan önce şişeden çıkaracağı bir cin var...





Sanki 31 Mart’ta yapılacağı açıklanan Erzurum mitinginin 15 Nisan’a ertelenmesinde de bir bit yeniği var...





Geçmiş seçimlerde en son mitingi hep İstanbul’da yapmaya özen gösteren Erdoğan’ın bu kez en sona Erzurum’u bırakmasında bir bit yeniği var...





Geçen haftanın en çok konuşulan konularından birini hatırlayın.





Adil Öksüz...





16 Temmuz’da Sabiha Gökçen’e indi ve sırra kadem bastı...





Doğu Perinçek’in Aydınlık’ının iddiasına göre AKP’li belediye başkanı ve siyasetçiler yardımıyla ortadan kaybedildi.





Bir haftadır Adil Öksüz iddianamesi çarşaf çarşaf Havuz’da yayınlanıyor.





Acaba birileri Havuz’a işaret mi çaktı? Aynı 15 Temmuz gecesi Havuz Medyası’nın Haber Merkezleri’nin nöbette olması gibi...





Sanki toplum ufak ufak bir konuya ısındırılıyor...





Ne dersiniz?





15 Nisan’dan önce Adil Öksüz’ün yakalandığına dair haberler çıksa...





Apar topar mahkemeye getirilse...





15 Nisan’daki Erzurum mitinginde Erdoğan bu gelişmenin üzerinde nasıl tepinir?





Sizce de böylesi bir gelişme “Evet” oylarına 8-10 puan katkı sağlamaz mı?





Erdoğan’a verilecek oyların oranını “3 kişiden 2’si bana destek verdi” seviyesine çıkarmaz mı?





Eğer Adil Öksüz MİT’in veya Erdoğan’ın elindeyse... Şimdi değilse ne zaman bu fırsatı değerlendirecek?





Ne de olsa bu son seçim...





Bu rahatlığın mutlaka “Allah’ın lütfu” diye pazarlanacak bir sebebi olmalı...









ANALİZ / HARUN YAMAN

Samanyoluhaber.com

03.04.2017



