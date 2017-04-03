Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'in elini niye sıkmadığını sonunda açıkladı /03 Nisan 2017 13:31

Merkel'in elini niye sıkmadığını sonunda açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a verdiği özel röportajda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Oval Ofis'te yaşanan 'tokalaşma krizine' değindi. Trump "Gazetecinin 'el sıkışın' sözlerini duymadığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmaması, Amerikan kamuoyu ve medyasında günün en çok tartışılan konularından biri olmuştu.

Dünya o görüntüleri konuşurken Trump öyle bir tweet attı ki...

 Merkel'in elini niye sıkmadığını açıkladı!

Trump, Financial Times'a verdiği özel röportajda "Şansölye Merkel ile harika bir görüşme yaptım. 5 kez elini sıktım ve sonra yan yana oturduğumuzda sanırım bir gazeteci 'Onun elini sık' dedi. Ben bunu duymadım" ifadelerini kullandı.

'İTTİFAKLARA İNANIYORUM'

Röportajda Trump'ın Twitter hesabından attığı 'sert' mesajlarda gündeme geldi. Trump "İnsanlar sizin sözlerinizi gördüğünde korkuyor. Onlar bu başkanın öncekilerin aksine ittifaklara değer vermediğini düşünüyor" yorumuna "İttifaklar bizim için her zaman hayırlı olmadı. Ama ben ittifaklara inanıyorum. İlişki kurmaya ve ortaklıklara inanıyorum. Ancak ittifaklar bizim için her zaman hayırlı olmadı" yanıtını verdi.

'TWEETLER OLMASA BURADA OLAMAZDIM'

Röportajda 'Tweetler olmasaydı ben burada olamazdım. Facebook, Instagram ve Twitter'da 100 milyondan fazla takipçim var. 'Sahte medya'ya gitmek zorunda değilim" diyen Trump, "Attığınız tweetlerin herhangi birinden pişman mısınız?" sorusuna da "Hiçbir şeyden pişman değilim. Çünkü yapabileceğiniz bir şey yok bu konuda. Yüzlerce tweet atarsanız arada bir başarısızlıklar da yaşanır. Bu o kadar kötü değil. Son tweetimde, telekulaktan ve izlenmekten bahsettiğim tweetde, tahmin edin ne oluyor? Doğru olduğu ortaya çıkıyor. Brexit'i de tahmin etmiştim" dedi.
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