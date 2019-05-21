Samanyolu Haber /Gündem / 200 bin kamu işçisine grev yolu gözüktü /21 Mayıs 2019 11:28

200 bin kamu işçisine grev yolu gözüktü

Kamuda çalışan 200 bin işçinin zam görüşmeleri için bugüne kadar toplu sözleşme masasına oturmayan yetkililere Türk-İş’ten ‘grev’ uyarısı geldi.

SHABER3.COM

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türk-İş Başkanı Atalay, kamu iş yerlerinde devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde ‘muhatap' sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Kamu kurumlarındaki yetkili sendikaların ocak ayından bu yana sırayla görüşmelere başladığını ve her birinin zam ve sosyal haklara ilişkin tekliflerini ilettiklerini belirten Atalay, buna karşılık kamudan bugüne kadar hiçbir karşı teklif gelmediğini bildirdi.
İktidara “Benim sözleşmemi bitirin arkadaş! Neyi bekliyorsunuz?” çağrısı yapan Atalay, “Sendikalarımıza, kimin günü dolduysa, hiç uzatmayın hemen grev kararı alın diyeceğim. Başka çare görünmüyor” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ İSTENİYOR

Atalay, aileleriyle birlikte 1 milyona yakın insanın yeni zamları beklediğine işaret ederken, iktidarın masanın kurulması için temmuz ayını işaret ettiğini, ancak işçinin seçimlerden önce zammın netleşmesini beklediğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 200 bin kamu işçisine grev yolu gözüktü Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:49