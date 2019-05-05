TÜPRAŞ'ta üretim her an durabilir

Koç Holding'in 2005 yılında Özelleştirme İdaresi'nden işletme hakkını devraldığı Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de (TÜPRAŞ) toplu sözleşme müzakereleri tıkandı. İşçi eylemlerinde kritik viraja girildi.





Petrol-İş, 6 Mayıs Pazartesi başlayacak arabulucu müzakerelerinden mutabakata çıkmaması halinde rafinerilerde akaryakıt üretiminin durabileceği uyarısında bulundu.





SENDİKA EYLEM HAZIRLIĞINDA





TÜPRAŞ'ta arabulucudan da çözüm çıkmazsa nihai kararı Yüksek Hakem Kurulu (YHK) verecek.





TÜPRAŞ'ta örgütlü Petrol-İş Sendikası Başkanı Ali Ufuk Yaşar, işin YHK'ye kalması halinde rafinerilerde üretim ve satışların durdurulması da dahil etkili eylemlerin başlayabileceğini kaydetti.





YAŞAR: AKARYAKIT KUYRUKLARI UZAYABİLİR





Rafinerilerde üretim ve satışın durması halinde istasyonlarda akaryakıt satışlarının aksayacağı, uzun kuyrukların oluşabileceği belirtiliyor.





Petrol-İş Başkanı Ali Ufuk Yaşar, müzakerelerde zam oranına dair maddelere dahi geçemediklerini belirterek, “3,7 milyar TL net kâr açıklamış bir kurumun idari maddelerde takılıyor olmasını anlayamadık.” dedi.

4 ŞEHİRDE 4 RAFİNERİ





Yaşar, bulundukları sektörde grev hakkı olmadığını, bu sebeple bugüne kadar TÜPRAŞ'a ait İzmit, İzmir Aliağa, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde sadece bakım grubu işçilerinin eylem yapıp tam gün işi bıraktıklarını belirtti.





Yaşar, TÜPRAŞ yönetiminin arabulucu safhasında uzlaşmaya yanaşmaması halinde üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını söyledi.





ÜRETİM VE SATIŞ GRUBU EYLEME BAŞLARSA...





Yaşar, “Biz şalteri indirip işi durdurmadık. Akaryakıt dolumu ve satışıyla ilgili bir eylemimiz henüz yok. Ancak süreç uzayıp insanlar yoruldukça aksaklıklar olacaktır. Üretim ve satış grubu eyleme başlarsa çok sıkıntılı sürece girilir. TÜPRAŞ'ta satışların kesilmesi, yabancı gemilerin bekletilmesi, dolumların ve satışların bekletilmesi sonucu, zor günler bizi bekler.” sözleriyle açıkladı.