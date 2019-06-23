Samanyolu Haber /Dünya / Çığlıklar yükseldi, eve polis geldi /23 Haziran 2019 11:22

Çığlıklar yükseldi, eve polis geldi

İngiltere’de başbakanlık yarışının güçlü ismi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın (55) evine çığlıklar sebebiyle 21 Haziran Cuma sabahı polis çağrıldığı ortaya çıktı.

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İngiltere'nin eski dışişleri bakanı Boris Johnson’ın sevgilisi Carrie Symonds (31) ile yaşadığı evden "Bırak beni" ve "Evimden çık" şeklinde çığlıklar gelmesi üzerine komşular polisi aradı.

Londra Polis Teşkilatı, evdekilerle konuşulduğunu ve herkesin güvende olduğunu bildirdi. Bir görgü tanığı, “Epey bir bağrışma oldu, birkaç kez bardak ve tabak atıldığını duydum.” dedi. 

Johnson, geçen yıl 25 yıllık eşi Marina Wheeler’den boşanma kararı almıştı.

SONUCU ETKİLER Mİ?

Johnson, Başbakan Theresa May’in istifasıyla boşalan Muhafazakâr Parti liderliği için yürütülen oylamada önde gidiyor. 

Parti liderliği için seçilecek isim başbakanlık koltuğuna da oturacak. 

Yarışta Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt (52) ile finale kalan Johnson için son kararın alınacağı oylama ise bugün başladı. 

Sonuçlar en erken 22 Temmuz’da açıklanacak.

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