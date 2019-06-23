Rahmi Koç erkenci

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için oyunu kullandı.
Kandilli İlkokulu’nda kurulan 2233 numaralı sandıkta oyunu kullanan Koç oyunu verdikten sonra vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Koç daha sonra okuldan ayrıldı.
İşadamı Rahmi Koç oy kullanmak için sabahın erken saatini tercih etti. Koç oy kullandıktan sonra seçmen listesinde yer alan isminin karşısına imza attı.
31 MART'TA SEÇİMİ EKREM İMAMOĞLU KAZANMIŞTI
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ni kazanan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için bugün 10,5 milyon seçmen oy kullanacak.