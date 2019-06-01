Samanyolu Haber /Gündem / Boris Johnson'a Trump'tan 'başbakanlık' desteği /01 Haziran 2019 17:19

Boris Johnson'a Trump'tan 'başbakanlık' desteği

ABD Başkanı Trump İngiltere ziyareti öncesinde, Boris Johnson'ı yeni İngiltere Başbakanı olarak görmek istediğini söyledi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde Brexit'ten sert çıkışı savunanlardan biri olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı yeni İngiltere Başbakanı olarak görmek istediğini söyledi.

Trump, İngiliz bulvar gazetesi Sun'a verdiği mülakatta, "Diğer kişileri tanıyorum. Ancak bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Bence harika olur" şeklinde konuştu. Johnson'ı sevdiğini belirten Trump, "Onu severim. Seçilip seçilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak iyi bir adam, yetenekli bir insan olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania ile birlikte pazartesi gününden itibaren üç günlük bir ziyaret için İngiltere'de olacak.

Trump geçen yılki İngiltere ziyareti öncesinde de yine Sun gazetesine tartışmalı bir mülakat vermişti. Trump eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den çıkışla ilgili tavsiyelerine kulak asmadığını söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May 24 Mayıs'ta istifasını açıklamıştı. May, İngiliz parlamentosundaki milletvekillerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söylemişti. Muhafazakar Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılacağını kaydeden May, halefi seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini kaydetmişti.

 
(Deutsche Welle Türkçe)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boris Johnson'a Trump'tan 'başbakanlık' desteği Sonraki Haber >>

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:24:22