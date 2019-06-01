Boris Johnson'a Trump'tan 'başbakanlık' desteği

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde Brexit'ten sert çıkışı savunanlardan biri olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı yeni İngiltere Başbakanı olarak görmek istediğini söyledi.





Trump, İngiliz bulvar gazetesi Sun'a verdiği mülakatta, "Diğer kişileri tanıyorum. Ancak bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Bence harika olur" şeklinde konuştu. Johnson'ı sevdiğini belirten Trump, "Onu severim. Seçilip seçilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak iyi bir adam, yetenekli bir insan olduğunu düşünüyorum” dedi.



