İngiltere'de Boris Johnson bir adım önde

İngiltere, Başbakan Theresa May’in istifasının ardından başkanlık koltuğuna geçecek yeni ismi arıyor. Bugün yapılan oylamada Muhafazakar Parti’nin adayı 313 partili milletvekili tarafından en fazla desteği alarak, 114 oyla Boris Johnson oldu. Oylamada Jeremy Hunt 43 oy alırken, Michael Gove 37 oy aldı.Daha önce Dışişleri Bakanlığı da yapan Boris Johnson, kendisine verilen destekten dolayı memnun olduğunu belirterek, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “İlk oylamayı kazandığım için çok mutluyum ancak daha uzun bir yolumuz var” dedi.















Yarışı ikinci olarak sürdüren Jeremy Hunt ise oylamadan sonra, “Ülkenin geleceği için risk hiç bu kadar yüksek olmamıştı. İçinde bulunduğumuz ciddi süreç, ciddi bir lider gerektiriyor” mesajını yayınladı.





BORIS JOHNSON SON İKİ ADAYDAN BİRİ OLABİLİR





Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve dolaylı olarak ülkenin yeni başbakanını, partili üyeler oylarıyla belirleyecek. Oy kullanabilenlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi olmasa da Muhafazakar Parti’nin Mart 2018’de 128 bin üyesi olduğu belirtiliyor.





Ancak bu noktaya gelmeden önce aday sayısının ikiye düşürülmesi gerekiyor. 10 adayın katıldığı yarışın ilk oylamasında büyük bir farkla birinciliği alan Boris Johnson’un sona kalan iki aday arasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.