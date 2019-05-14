CHP'den bedelli askerlik teklifi

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran’da tekrar seçim kararı almasının ardından harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimin yapılacağı tarihle kesişen bedelli askerlik celbinin ertelenmesi için kanun teklifi verdi.





CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun sunduğu kanun teklifinde, 23 Haziran seçimlerinden 14 gün önce bedelli askerlik hizmeti nedeniyle silah altına alınacak yükümlülerin celp tarihlerinin ertelenmesi talep edildi.





Kanun teklifinin gerekçesinde 31 Mart seçimlerinde 16. Bedelli Askerlik Celp Dönemi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ertelendiğini ancak tekrar seçimde fiziksel koşullardan dolayı böyle bir ertelemenin mümkün olmayacağı belirtildi. Teklifte, 8 Haziran’da başlayacak olan 21. Bedelli Askerlik Celp Dönemi’nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bir tarihe veya son bedelli askerlik celp döneminin sonuna alınması öngörülüyor.





Karasu’nun bedelli askerliğe yönelik kanun teklifi kabul edilirse, 23 Haziran seçiminde bedelli yükümlülülerinin oy kullanmasının önü açılacak.