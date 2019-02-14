Samanyolu Haber /Gündem / Yeni askerlik: Bir ay temel eğitim, eğitime göre süre, kalıcı bedelli sistemi /14 Şubat 2019 14:14

Yeni askerlik: Bir ay temel eğitim, eğitime göre süre, kalıcı bedelli sistemi

Askerlik sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili çalışılan askerlik sistemine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

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Yeni askerlik sistemine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Bir ay temel askerlik ve bedellinin kalıcı hale geleceği belirtilirken, bunu tercih etmeyenlerin ise eğitim durumuna göre askerlik yapacağı öğrenildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, yeni askerlik sisteminin ayrıntılarını açıklarken, "Ankara'da kulislere yansıyan bir formül var. Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi üzerinde duruluyor. 1 aylık temel eğitim olarak bedelli askerlik bundan sonra kalıcı hale gelebilir. Daha uzun askerlik yapmak istemeyenler, belirlenecek bedeli ödeyerek 1 ay temel eğitim alabilecek" dedi.

Canova, bedelli askerlik yapamayacaklar için ise durumu şöyle açıkladı:

Lise, üniversite mezunu olup olmama durumlarına göre askerlik süreleri kademelendirilecek gibi duruyor. Mesela üniversite mezunları için 2 veya 3 aylık bir askerlikten söz ediliyor. 2 yıllık okul bitirenler için 4 ay olabilir deniyor. Lise mezunları için 6 veya 9 aylık bir süreden bahsediliyor. Lise altı mezunlar için ise 9 ile 12 ay gibi bir süreden bahsediliyor. Profesyonel askerlik yapmak isteyenler içinde bir imkan tanınacak. Komutanının referansının alınması durumunda üç yıl sözleşmeli asker olacak ve bu üç yılın sonunda girdiği sınavlara başarılı olanlar kadroya alınıp profesyonel asker olabilecek gibi bir çalışma söz konusu. Ancak birkaç formül var. Konu ile ilgili epey mesafe alındı ama henüz netleşen bir şey yok. Netleştiği zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Tabi tüm bunlar seçimden sonra olacak.
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