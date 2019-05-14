Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Demirağ'a saldırının araştırılması teklifi reddedildi /14 Mayıs 2019 18:55

Gazeteci Demirağ'a saldırının araştırılması teklifi reddedildi

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırının araştırılması için İyi Parti’nin verdiği önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırının ardından şahısların serbest bırakılmasına tepki gösteren İyi Parti, saldırıyı Meclis gündemine taşıdı. İyi Parti’nin verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

İyi Parti Meclis Grubunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Önerge, Ak Parti ve MHP’nin verdiği red oyları neticesinde kabul edilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

'YENİ TÜRKİYE DEDİĞİNİZ BU MUYDU?'

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, saldırıya ilişkin verilen araştırma önergesi için “Sizin 'Yeni Türkiye' dediğiniz bu muydu? Kemal Kılıçdaroğlu, sırasını savdı. Akşener’in evinin önüne geldiler. Sıra kimde? Hangi lidere göz dağı vereceksiniz. Şiddeti körüklemeye devam ederseniz bunun hesabını tarih ve millet karşısında veremezsiniz” şeklinde konuştu.

Demirağ, bir televizyon programının ardından evinin önünde kimliği belirsiz 6 kişinin saldırısına uğramıştı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırılan Demirağ'ın kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği anlaşılmıştı. 

'TRAFİKTE TAKIŞTIK, O YÜZDEN DÖVÜŞTÜK'

Şüphelilerin “Trafikte takıştık, o yüzden dövdük” ifadesinde bulunduğu iddia edildi.

Savcılık saldırıya uğrayan Demirağ’ın 'hayati tehlikesi olmadığı' gerekçesiyle şüphelileri serbest bırakma kararını aldı.
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