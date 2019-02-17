Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Bedelli askerliği kalıcı hale getiriyoruz /17 Şubat 2019 19:23

Erdoğan: Bedelli askerliği kalıcı hale getiriyoruz

Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde yaptığı konuşmasında yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz, askerliği gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz" dedi.

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?Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

*Patlıcan yüzde 50 indi, domates patates hepsi inmeye başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Kıymada ithalin önünü açtık 28 liraya indi. Benim milletime ne zaman bu oyunlar oynanırsa, anında tepelerine bineriz. Çadır marketleri açmaya başladık, bu devam edecek. Seçimden sonra esnafla, KESK ve Tarım Kredi beraber bu işi daha da genişleteceğiz.

*Askerlik sistemiyle ilgili yeni sistemde lisans ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okul mezunları için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek. Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek. Askerliği, gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.

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