Samanyolu Haber /Gündem / CHP: MHP'nin tabanına güveniyoruz /11 Aralık 2016 14:00

CHP: MHP'nin tabanına güveniyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, AKP ve MHP’nin uzlaşmasının ardından Meclis’e sunulan 21 maddelik anayasa teklifiyle ilgili “MHP tabanının sağduyulu davranacağına ve AKP’nin Türkiye’yi sürüklemek istediği rejim değişikliğine engel olacağına inanıyorum” dedi.

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Akşam saatlerinde Meclis’e sunulan 21 maddelik teklifte, cumhurbaşkanının yürütmenin başı olacağı ve başbakanlığın kalkacağına dair maddeler de yer alıyor. Başbakan Binali Yıldırım, teklifin sunulmasının ardından “Cumhurbaşkanı için yetki karmaşası sona eriyor. Artık koalisyonlar dönemi sona ermiş oluyor” demişti.

‘MHP, tarihi sorumluluk altında’

Gök, yeni anayasa teklifiyle parlamenter sisteme ve demokrasiye ağır bir darbe indirilmek istendiğini belitti.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Teklifin altına her ne kadar MHP imza koymasa da, başından beri bu süreci başlatan MHP, tarihi sorumluluk altındadır. MHP’nin üzerinde durduğu ‘İlk dört madde korunuyor‘ iddiası yanıltıcıdır. İlk dört madde, Türkiye’nin demokratik rejim olduğunu ifade eder. Bugün başbakanlık kendisini lağvetmektedir. Böyle bir tablo, Türkiye’nin layık olduğu tablo değildir. Anayasa yapım ve uzlaşma kültürü Türkiye’de yok edilmiştir. MHP’nin ileride anlayacağımız hangi gerekçe ile AKP’ye başkanlık öneren anlayışı gündeme getirdiği ve katkı sağladığı sorulacaktır. MHP tabanının sağduyulu davranacağına ve AKP’nin Türkiye’yi sürüklemek istediği rejim değişikliğine engel olacağına inanıyorum.”

‘CHP mücadele edecek’

Türkiye’nin kutuplaşacağı bir sürece gireceğini aktaran Gök halkın gerekli cevabı vereceğini ancak CHP’nin ilk cevabı parlamentoda vereceğini belirtti.

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