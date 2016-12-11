Samanyolu Haber /Gündem / "Oğlum şehit olmadı..." /11 Aralık 2016 14:07

"Oğlum şehit olmadı..."

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölenler arasında, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sinoplu 21 yaşındaki Berkay Akbaş'ın da bulunduğu belirtildi. Akbaş'ın arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunda gezmek için İstanbul'a gittiği kaydedildi.

Beşiktaş'taki hain saldırıyı hangi örgüt yaptı?

"OĞLUM ŞEHİT OLMADI..."

Mustafa Berkay Akbaş’ın cenazesini alan babası Salim Akbaş şöyle konuştu: erörü sadece lanetlemeyle bitseydi. Yıllardır lanetliyoruz. Yarın çiçek bırakırlar. Başka bir şey yapmazlar. Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi…

İKİ GÜNLÜĞÜNE GELMİŞTİ

CHP Sinop merkez ilçe eski başkanı inşaat mühendisi Salim Akbaş ile Zeynep Akbaş çiftinin çocukları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş, hafta sonu gezmek için arkadaşlarıyla birlikte Ankara’dan İstanbul’a gitti.



Dün gece arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu otomobilin Vodafone Arena Stadı’nın önünden geçişi sırasında, stat yakınındaki çevik kuvvet ekiplerine yönelik bombalı saldırı yapıldı. Otomobilde vücuduna parça isabet eden Akbaş, ağır yaralandı. Akbaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


 
Acı haberi alan Akbaş’ın Sinop’ta yaşayan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne ve baba, oğullarının cenazesini teslim almak için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gitti.

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Arkadaşlarının patlamadan sonra haber alamadığı, bunu da twitterden duyurduğu Mustafa Berkay Akbaş’ın cenazesini alan babası Salim Akbaş şöyle konuştu:

“19 Yaşında. Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi. İstanbul’a Ankara’dan sınav sonrası sadece 2 günlüğüne geldi. Gezmek için geldiler. Tesadüfen taksiyle oradan geçiyorlar. Hepsi bu. Sadece bu. Bu kadar tesadüfi, bu kadar basit bu kadar ucuz. Bunun için şehit. Yok ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi . Ben başka bir şey demiyorum. Mustafa Berkay Akbaş gelecek vadeden bir tıp öğrencisi. Başkent Üniversitesi’nde. Hayali doktor olmaktı. Böyle insanlara yardım etmekti. Ama ben onu cenaze arabasıyla geri götürüyorum şimdi. Twitter’da kayıp ilanı olan çocuk. Terörü sadece lanetlemeyle bitseydi. Yıllardır lanetliyoruz. Yarın çiçek bırakırlar. Başka bir şey yapmazlar. Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi.”
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