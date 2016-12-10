Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu /10 Aralık 2016 15:44

Anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Seçilme yaşı 18'e düşüyor. Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor...

AKP-MHP ortaklığıyla Anayasa değişikliği

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği teklifini meclise sunmadan önce son kez görüştü.

İşte sosyal medyaya düşen detaylar:

1. Seçilme yaşı 18'e iniyor.
2. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor.
3. Yerel seçimler 2019 Mart'ta yapılacak.
4. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15'e düşecek.
5. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 2019 Kasım'da yapılacak.
6. Jandarma Genel Komutanı MGK'dan çıkarılacak.
7. Askeri yargı kaldırılacak.
8. Cumhurbaşkanı'nın Partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
9. Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi olacak.
10. Başbakanlık kaldırılacak.
11. Mevcut başbakan 2019 yılına kadar görevde kalacak. 
12. HSYK seçimlerinde ilk 2 turda 5'te 3 çoğunluk aranacak. HSYK seçimleri son tura kalırsa kura yöntemi devreye girecek.

İLK 4 MADDE


<< Önceki Haber Anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:34