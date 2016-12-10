Anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

İşte sosyal medyaya düşen detaylar:
1. Seçilme yaşı 18'e iniyor.
2. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor.
3. Yerel seçimler 2019 Mart'ta yapılacak.
4. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15'e düşecek.
5. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 2019 Kasım'da yapılacak.
6. Jandarma Genel Komutanı MGK'dan çıkarılacak.
7. Askeri yargı kaldırılacak.
8. Cumhurbaşkanı'nın Partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
9. Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi olacak.
10. Başbakanlık kaldırılacak.
11. Mevcut başbakan 2019 yılına kadar görevde kalacak.
12. HSYK seçimlerinde ilk 2 turda 5'te 3 çoğunluk aranacak. HSYK seçimleri son tura kalırsa kura yöntemi devreye girecek.
İLK 4 MADDE